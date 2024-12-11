ua en ru
Чт, 12 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Макрон може призначити нового прем'єра 12 грудня, - ЗМІ

Середа 11 грудня 2024 22:50
UA EN RU
Макрон може призначити нового прем'єра 12 грудня, - ЗМІ Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Франції Еммануель Макрон найближчими днями призначить нового прем'єр-міністра країни. Ймовірно, це станеться у четвер, 12 грудня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише Le Figaro с посиланням на агентство AFP.

За словами джерела AFP, оголошення нового премʼєра Франції відбудеться, найімовірніше, у четвер ввечері, 12 грудня.

Зазначається, що Макрон завтра вирушить до Польщі, і призначення відбудеться скоріш за все коли він повернеться наприкінці дня.

Відставка уряду Франції

Нагадаємо, 4 грудня Національні збори винесли вотум недовіри уряду Мішеля Барньє, який тоді ще обіймав посаду прем'єр-міністра. Таке рішення спричинило відставку всіх міністрів.

Варто зазначити, що у Франції президент має повноваження призначати главу уряду. При цьому Національні збори будь-якої миті можуть винести уряду вотум недовіри.

Тому французький лідер Еммануель Макрон шукає нову кандидатуру на посаду прем'єра, яка б задовольнила більшість парламентаріїв.

Вчора, 10 грудня Макрон пообіцяв, що призначить нового прем'єра протягом 48 годин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Еммануель Макрон
NEWS
Алгоритм дій незмінний. Зеленський відреагував на ракетні небезпеки
Алгоритм дій незмінний. Зеленський відреагував на ракетні небезпеки
DAILY
Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України