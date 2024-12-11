Макрон може призначити нового прем'єра 12 грудня, - ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон найближчими днями призначить нового прем'єр-міністра країни. Ймовірно, це станеться у четвер, 12 грудня.

Як повідомляє РБК-Україна , про це пише Le Figaro с посиланням на агентство AFP.

Зазначається, що Макрон завтра вирушить до Польщі, і призначення відбудеться скоріш за все коли він повернеться наприкінці дня.

За словами джерела AFP, оголошення нового премʼєра Франції відбудеться, найімовірніше, у четвер ввечері, 12 грудня.

Відставка уряду Франції

Нагадаємо, 4 грудня Національні збори винесли вотум недовіри уряду Мішеля Барньє, який тоді ще обіймав посаду прем'єр-міністра. Таке рішення спричинило відставку всіх міністрів.

Варто зазначити, що у Франції президент має повноваження призначати главу уряду. При цьому Національні збори будь-якої миті можуть винести уряду вотум недовіри.

Тому французький лідер Еммануель Макрон шукає нову кандидатуру на посаду прем'єра, яка б задовольнила більшість парламентаріїв.

Вчора, 10 грудня Макрон пообіцяв, що призначить нового прем'єра протягом 48 годин.

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