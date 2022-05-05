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Макрон і Моді обговорили війну в Україні. Узгодили позиції

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Париж, Четвер 05 травня 2022 03:07
Макрон і Моді обговорили війну в Україні. Узгодили позиції Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в ході зустрічі в Парижі досягли "широкого розуміння позицій один одного" щодо ситуації в Україні. Сторони засудили вбивства росіянами мирних громадян і закликали до прирощення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Indian Express.

"По Україні було досягнуто широкого розуміння позиції один одного. Лідери двох країн погодилися з тим, що тісна координація і взаємодія важливі для того, щоб і Індія, і Франція могли грати конструктивну роль в ситуації, що розвивається", - сказав глава МЗС Індії Вінай Кватра.

У повідомленні Єлисейського палацу сказано, що сторони беззастережно засудили вбивство мирних жителів в Україні і закликали до негайного припинення бойових дій, а також закликали дотримуватися Статуту ООН і поважати суверенітет і територіальну цілісність держав.

В ході бесіди сторони також обговорили ситуацію в Афганістані, співпрацю у сфері безпеки і в космосі, торговельні відносини. Пан Макрон заявив про підтримку Францією включення Індії в число постійних членів РБ ООН.

Нагадаємо, 3 травня французький президент попросив Путіна "дозволити продовжити евакуацію з території заводу "Азовсталь". Тема цивільних у Маріуполі стала предметом першої з 29 березня розмови Макрона з господарем Кремля.

До слова, президент Макрон нібито таємно зустрівся з експрезидентом Саркозі перед дзвінком Путіну.

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