ru ua
Вт, 03 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Перед дзвінком Путіну Макрон таємно зустрівся із Саркозі, - ЗМІ

Новость на русском →
Франція, Вівторок 03 травня 2022 16:06
Перед дзвінком Путіну Макрон таємно зустрівся із Саркозі, - ЗМІ Фото: Еммануель Макрон (Jasper Juinen/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Французький президент Еммануель Макрон перед телефонною розмовою з президентом Росії Володимиром Путіним у вівторок, 3 травня,, зустрівся з колишнім президентом Франції Ніколя Саркозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Figaro.

Зустріч пройшла таємно у Єлисейському палаці. Усі з близького оточення, з ким зв'язувалася газета, щоб дізнатися про подробиці зустрічі, відмовилися від коментарів.

Проте деякі із родичів обох політиків не виключають, що обговорення було зосереджено на карті виборчих округів.

Раніше президент Франції підтвердив готовність надати гарантії безпеки Україні. Макрон готовий присвятити левову частину свого другого терміну на посаді відновленню суверенітету України.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Николя Саркози Еммануель Макрон
NEWS
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні