Перед дзвінком Путіну Макрон таємно зустрівся із Саркозі, - ЗМІ

Французький президент Еммануель Макрон перед телефонною розмовою з президентом Росії Володимиром Путіним у вівторок, 3 травня,, зустрівся з колишнім президентом Франції Ніколя Саркозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Figaro .

Зустріч пройшла таємно у Єлисейському палаці. Усі з близького оточення, з ким зв'язувалася газета, щоб дізнатися про подробиці зустрічі, відмовилися від коментарів.

Проте деякі із родичів обох політиків не виключають, що обговорення було зосереджено на карті виборчих округів.