Макрон і Меркель проінформують лідерів ЄС про результати нормандської зустрічі

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель проінформують лідерів країн Євросоюзу про результати нормандської зустрічі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, який опублікований на сайті Європейської Ради.

Як повідомляється, зустріч лідерів ЄС відбудеться 12-13 грудня в Брюсселі, де, серед іншого, буде обговорена тема відносин з Росією.

"Канцлер Меркель і президент Макрон проінформують лідерів про виконання Мінських угод після зустрічі в "нормандському форматі" 9 грудня в Парижі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі вперше за три роки відбулася зустріч нормандської четвірки по врегулюванню ситуації на Донбасі за участю лідерів України, Росії, Франції та Німеччини.

У підсумковому документі лідери "нормандської четвірки" домовилися про три додаткові ділянки розведення на Донбасі, обмін полоненими у форматі "всіх на всіх", імплементації "формули Штайнмайера" в українське законодавство, а також про проведення наступного саміту через чотири місяці.

У Кремлі заявили, що на нормандської зустрічі в Парижі були зроблені важливі кроки по врегулюванню ситуації на Донбасі