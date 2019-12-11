Пєсков: на нормандській зустрічі були зроблені важливі кроки

Фото: Дмитро Пєсков (flickr.com/Алексей М)

У Кремлі відреагували на заяви про те, що Путін "переміг" на саміті

На нормандській зустрічі в Парижі були зроблені важливі кроки щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Зокрема, Пєскова попросили прокоментувати інформацію про те, що канцлер Німеччини Ангела Меркель нібито назвала Володимира Путіна переможцем саміту 9 грудня.

"Тут, власне, напевно, недоречно говорити про те, хто був переможцем, хто був переможеним на цьому саміті, тому що усі переслідували одну мету - це відновити роботу нормандського формату після тривалої перерви і відновити реальні зусилля у пошуках врегулювання конфлікту на південному сході України", - заявив Пєсков.

За його словами, певні важливі кроки зроблені в цьому напрямку, але набагато більше ще належить зробити.

Нагадаємо, напередодні президент Росії Володимир Путін виключив передачу контролю над кордоном до амністії на Донбасі, а також передрік "другу Сребреницю" у разі такого сценарію.

Крім того, в Кремлі розповіли деталі зустрічі Путіна і президента України Володимира Зеленського тет-а-тет.