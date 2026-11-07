У Макрона есть тайный план побега в случае штурма Елисейского дворца, - СМИ

Как объяснила редакция издания, о планах Макрона и его окружения стало известно из книги "Новая армия теней". Ее авторами стали французские журналисты Пьер Гастино, Антуан Изамбар и Франк Рено.

Авторы книги утверждают, что во Франции усиливаются опасения по поводу роста протестных настроений.

Одной из возможных причин новых беспорядков могут стать результаты предстоящих президентских выборов.

На этом фоне глава полиции Парижа Патрис Фор якобы неоднократно проводил совещания, посвященные подготовке к возможному восстанию.

Кроме того, по данным журналистов, власти рассматривают сценарий падения правительства. На случай такого развития событий якобы разработали план привлечения военных.

Также утверждается, что разведчики вновь заинтересовались подпольными сетями времен холодной войны, которые содержались за счет секретного фонда спецслужб. Доходы от их деятельности планировали направлять на поддержку сил сопротивления на случай краха французского государства.

Слухи о существовании тайного бункера Макрона появлялись в СМИ и раньше. Так, осенью 2025 года в соцсетях распространили видео, авторы которого утверждали, что президент Франции выделил 148 млн евро на строительство роскошного подземного укрытия площадью более 1,5 тыс. кв. м для защиты от Третьей мировой войны.

В ролике также фигурировал документ с поручением перевести 50 млн евро швейцарской компании Oppidum, специализировавшейся на строительстве элитных укрытий. Документ якобы подписал бывший генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер.

Впрочем, фактчекеры AFP опровергли эту информацию. Они установили, что видео содержит поддельные документы и ссылки на вымышленные источники. Кроме того, компания Oppidum прекратила существование еще до предполагаемой финансовой операции, а голоса в ролике, по оценке экспертов, с вероятностью 98% были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.