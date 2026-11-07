Макрон має таємний план втечі у разі штурму Єлисейського палацу, - ЗМІ

Як пояснила редакція видання, про плани Макрона та його оточення стало відомо з книги "Нова армія тіней". Її написали французькі журналісти П'єр Гастіно, Антуан Ізамбар і Франк Рено.

Автори книги стверджують, що у Франції зростають побоювання щодо посилення протестних настроїв.

Однією з можливих причин нових заворушень можуть стати результати майбутніх президентських виборів.

На цьому тлі голова поліції Парижа Патріс Фор нібито неодноразово скликав наради, присвячені підготовці до ймовірного повстання.

Крім того, за даними журналістів, влада розглядає сценарій падіння уряду.

Для реагування на таку загрозу нібито розробили план залучення військових.

Окрім того, стверджується, що розвідники знову зацікавилися підпільними мережами часів холодної війни, які утримувалися коштом секретного фонду спецслужб. Отримані від них доходи планували спрямовувати на підтримку сил опору на випадок краху французької держави.

До речі, чутки про існування таємного бункера Макрона ширяться у ЗМІ не вперше. Так, восени 2025 року в соцмережах опублікували відео, автори якого стверджували, що президент Франції виділив 148 млн євро на облаштування розкішного підземного укриття площею понад 1,5 тис. кв. м для захисту від Третьої світової війни.

У ролику також фігурував документ із дорученням переказати 50 млн євро швейцарській компанії Oppidum, що спеціалізувалася на спорудженні елітних укриттів. Документ нібито підписав колишній генеральний секретар Єлисейського палацу Алексіс Колер.

Втім, фактчекери AFP спростували цю інформацію. Вони встановили, що відео містить підроблені документи та посилання на вигадані джерела. Крім того, компанія Oppidum припинила існування ще до дати ймовірної фінансової операції, а голоси в ролику, за оцінкою експертів, на 98% були створені за допомогою штучного інтелекту.