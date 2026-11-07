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Францию снова всколыхнули масштабные протесты (видео)

21:03 07.11.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Францию снова всколыхнули масштабные протесты (видео) Фото: Французы усиливают давление на власть (Getty Images)
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Сегодня во Франции проходят новые массовые акции протеста из-за роста цен и снижения уровня жизни. Для обеспечения порядка по всей стране мобилизовали 70 тысяч полицейских и жандармов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

В Париже временно закрыли 16 станций метро, а в Бордо ввели ограничения на передвижение несовершеннолетних в ночное время.

К протестам присоединились профсоюзы, студенческие объединения и представители движения "желтых жилетов".

В профсоюзах утверждают, что на улицы вышли около 250 тысяч человек. В то же время в МВД заявляют, что речь идет о 146 тысячах демонстрантов.

В преддверии протестов министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес объявил о масштабном усилении мер безопасности. Так, для охраны общественного порядка привлекли 110 мобильных подразделений, 25 специальных бронированных машин, водометы, вертолеты и беспилотники.

В столице профсоюзы организовали официальную демонстрацию. Ее участники прошли от площади Республики до площади Нации по бульвару Вольтера. Шествие началось после 14:00.

В то же время представители движения "желтых жилетов" решили не присоединяться к профсоюзной колонне, а провести собственные акции.

В Париже сторонников движения призвали собраться на площади Согласия, недалеко от Национального собрания. Несмотря на запрет полиции, около 14:00 там собрались примерно 100 человек. Часть из них устроила сидячую акцию протеста, а правоохранители проверяли документы присутствующих.

По информации французских СМИ, организаторы движения также анонсировали ряд демонстраций в других регионах страны.

Чего требуют протестующие

Главная цель акций - добиться снижения финансовой нагрузки на население, повышения покупательной способности и увеличения заработных плат.

Студенческие и молодежные организации, также участвующие в демонстрациях, выступают за улучшение условий обучения и увеличение финансирования сферы образования.

Ранее РБК-Украина рассказывала о масштабных протестах в Германии и их последствиях.

Также мы писали, что во Франции протесты переросли в столкновения.

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