Европа горит. Почему протесты во Франции распространяются и чем это чревато для Украины

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В выходные во время беспорядков во Франции сожгли историческую мэрию города Лимож. Полиция задержала более 1800 человек по всей стране. Это кульминация, но, похоже, еще не развязка протестов, распространяющихся по Европе.

РБК-Украина объясняет, почему протесты вспыхнули, какова динамика и какие возможны последствия для Украины.

Главное:

Причина беспорядков: протесты вспыхнули из-за хронического кризиса в школах и планов правительства сократить социальные расходы, но впоследствии перешли в политическое русло и обычный хаос.

протесты вспыхнули из-за хронического кризиса в школах и планов правительства сократить социальные расходы, но впоследствии перешли в политическое русло и обычный хаос. Распространение по Европе: волна солидарных акций охватила соседние страны из-за общих социально-экономических проблем молодежи.

волна солидарных акций охватила соседние страны из-за общих социально-экономических проблем молодежи. Радикализация политикума: уличное противостояние выгодно крайним политическим силам и грозит уничтожить умеренный центр.

уличное противостояние выгодно крайним политическим силам и грозит уничтожить умеренный центр. Угроза Украине: внутренняя турбулентность смещает фокус внимания союзников и создает риск пересмотра поддержки Киева.

Европейские протесты начались с Франции месяц назад. Первоначальные причины касались проблем образования, которые накапливались в течение длительного времени. Речь идет о ненадлежащих условиях обучения, нехватке учителей, чрезмерной нагрузке, запущенном состоянии учебных помещений.

Стартовали протесты с локальноого инцидента. 17 сентября в лицее Сент-Экзюпери в пригороде Парижа учителя объявили забастовку из-за кадровых проблем. По их словам, в школе не было преподавателей математики, французского, истории, литературы и других предметов.

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Буквально накануне правительство объявило о намерениях жестко ограничить и сократить финансирование социальных отраслей, в том числе системы образования, в проекте нового бюджета.

На следующее утро учителей поддержали лицеисты. Вокруг здания лицея стали появляться баррикады. Вскоре протесты постепенно распространились по всей Франции. Их поддержали Профсоюз лицеистов и другие школьные объединения, а также студенческие профсоюзы.

В конце сентября акции также поддержали ведущие конфедерации работников государственного сектора: CGT, FO и Solidaires.

Несмотря на то, что большинство демонстраций были мирными, все же некоторые протестующие поджигали мусорные баки, разрушали автобусные остановки или вступали в стычки с полицией. Полицейские ответили дубинками, слезоточивым газом и травматическим оружием для подавления беспорядков.

Надо сказать, что во Франции глубоко укоренена культура уличного сопротивления. Французы традиционно видят в уличных акциях эффективный инструмент давления на власть – это наследие как многочисленных революций XVIII-XIX веков, так и событий 1968 года, а также недавних протестов "желтых жилетов" во время первого срока Макрона.

В общем, протест развивается волнами – стихая преимущественно по будням, и возобновляясь с новой силой на выходных, ведь реакция французских властей на озвученные митингующими проблемы остается половинчатой.

С одной стороны, правительство анонсировало экстренное направление нескольких тысяч учителей на замену в самые проблемные школы, а также пообещало привлечь дополнительные бюджетные средства на ремонт школьных помещений. С другой стороны, не пересмотрены общие параметры строгой экономии в государственном бюджете, что лишь усилило чувство игнорирования протестующих. Дополнительно протест питает жесткая реакция французских силовиков.

Ко всему прочему, французские протесты вышли за пределы одной страны и приобрели общеевропейский резонанс. Солидарные акции, блокирование учебных заведений и студенческие марши перекинулись, в частности, на Бельгию и Италию, Испанию и Австрию.

Там местная молодежь вышла на улицы под схожими лозунгами, выражая поддержку французским лицеистам и протестуя против сокращения расходов на образование и социальных проблем в своих странах.

Политические последствия

Чем дальше, тем больше протесты превращаются в выступления в целом против действующей власти во Франции во всех ее проявлениях. А иногда к повестке дня прилагаются и совсем посторонние вещи.

К примеру, в ходе беспорядков на улицах появились и палестинские флаги. Впрочем, это не удивительно, потому что левоустроенная молодежь в Европе уже давно имеет антиизраильский сантимент, а среди мигрантов из арабских и африканских стран – и подавно.

Во многих местах протесты в принципе потеряли какую-то политическую адженду, сведясь к банальному хулиганству и мародерству.

На политическом уровне протест активно поддержала ультралевая партия "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона. Леворадикалы не только публично призвали молодежь продолжать сопротивление, но и пытаются возглавить повестку дня. Похоже, их цель – превратить бунт относительно образования в общенациональную революцию против бюджетной политики Эммануэля Макрона.

Протестующие на крыше машины в центре Парижа (фото: Getty Images)

Ультраправые в этой ситуации поддержали власть и призвали жестко наказывать "вандалов". Однако в более длинной перспективе протесты играют на руку Марин Ле Пен и "Национальному объединению" с их антимигрантской риторикой.

"Очевидно, это, кроме всего, подкрепляет позиции ультраправых во Франции, поскольку власти не могут справиться по состоянию на сейчас происходящее. Многое подчеркивается, что именно мигранты стоят за многими выступлениями, и очень четко это прослеживается в соцсетях", – сказал РБК-Украина исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр.Леонов.

По его словам, главная опасность состоит в том, что нынешний кризис угрожает окончательно маргинализировать умеренных политиков во Франции перед президентскими выборами в следующем году.

Если "улица" продолжит радикализироваться, это создаст риск ситуации, когда во второй тур выйдут исключительно радикальные кандидаты – от ультралевых и ультраправых.

Последствия для Украины

Во Франции протест проявился наиболее наглядно. Но тот факт, что его поддержали в других странах Евросоюза, свидетельствует о общности проблем и сложностях их решения.

Похожую тенденцию Европа уже переживала в мае 1968 года. Тогда протесты в Латинском квартале Парижа также начались с требований студентов по реформированию устаревшей системы высшего образования. Но после жестоких столкновений с полицией и возведения баррикад к студентам присоединились профсоюзы и рабочие.

В конце концов, все переросло в протесты по всей Европе, во Франции повлекло за собой политический кризис и впоследствии – отставку президента Шарля де Голля.

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Для Украины нынешняя турбулентность означает значительные риски. Внутренние социальные взрывы в странах-партнерах неизбежно смещают фокус внимания европейских правительств и обществ с внешней политики и отпора российской агрессии на тушение собственных внутренних "пожаров".

Кроме того, радикализация настроений избирателей и возможный приход к власти крайних сил чреваты пересмотром поддержки Киева.

"Ситуация во Франции, в первую очередь, будет влиять и на поддержку Украины, и в том числе на здоровье Европейского Союза, потому что Франция – это одна из ключевых стран ЕС. Если там начнутся попытки остановить финансирование европейских программ, или, например, начать говорить о примирении с Россией, то это приведет к глубокому кризису".

К слову, кремлевская пропаганда уже пытается использовать кадры поджогов и столкновений во Франции для раздувания антимигрантских страхов и продвижения нарратива о "расколотой и слабой Европе".

В 1968 году протесты подавили, однако после них произошли системные реформы. Удастся ли это сейчас – отдельный открытый вопрос. В отличие от тех времен, перед Европой сейчас гораздо больше вызовов и угроз.

Вопрос-ответ (FAQ):

– Почему во Франции вспыхнули протесты?

– Толчком стала забастовка учителей 17 сентября из-за нехватки педагогов, запущенного состояния учебных заведений и чрезмерной нагрузки. Возмущение педагогов и подростков усилилось после анонса правительства о строгом сокращении расходов на социальную сферу в новом бюджете.

– Почему на демонстрациях в Европе появились флаги Палестины?

– Появление ближневосточной символики обусловлено активным участием молодежи из мигрантских пригородов и привлечением ультралевых организаций. В современной протестной среде Европы палестинский флаг рассматривается как универсальный символ сопротивления власти и борьбы с неравенством.

– Какие страны Европы охватила волна образовательных протестов?

Кроме Франции, солидарные акции, студенческие марши и блокировка учебных заведений прошли в Бельгии, Италии, Испании и Австрии. Местная молодежь вышла на улицы под схожими лозунгами против сокращения государственных расходов на образование.

– Как протесты во Франции могут сказаться на поддержке Украины?

– Масштабные внутренние беспорядки заставляют правительства союзников переключать внимание с внешней политики на внутренние проблемы. Кроме того, рост популярности радикальных сил создает риск пересмотра объемов финансовой и военной помощи Киеву.

– Кто выиграет от политического кризиса во Франции?

– Длительная турбулентность и уличные беспорядки играют на руку ультраправым силам, в частности, Марин Ле Пен. Рост хаоса и акценты на мигрантском факторе усиливают антимигрантскую риторику и угрожают уничтожить умеренный политический центр.