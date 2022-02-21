Другий раз за добу: Макрон знову подзвонив Путіну
Президент Франції Еммануель Макрон провів ще одну телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Це друга розмова двох лідерів за добу, яка стосувалася України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
Видання зазначає, що лідер Франції вдався до повторних переговорів, оскільки загострилася ситуація на Донбасі. Дзвінок був необхідний як дипломатичні зусилля міжнародної спільноти, щоб уникнути відкритого конфлікту в Україні.
"Новий дзвінок в той же день. Еммануель Макрон знову розмовляв телефоном з Володимиром Путіним цієї неділі", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що друга розмова Макрона і Путіна тривала 1 годину.
Зазначимо, що 20 лютого президент Франції провів кілька телефонних переговорів щодо ситуації в Україні. За останню добу він говорив з президентом РФ Володимиром Путіним (двічі), з президентом України Володимиром Зеленським, з президентом США Джозефом Байденом, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.
Нагадаємо, що 20 лютого Путін і Макрон говорили про Україну. Йшлося про загострення ситуації на Донбасі.