Другий раз за добу: Макрон знову подзвонив Путіну

Президент Франції Еммануель Макрон провів ще одну телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Це друга розмова двох лідерів за добу, яка стосувалася України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

Видання зазначає, що лідер Франції вдався до повторних переговорів, оскільки загострилася ситуація на Донбасі. Дзвінок був необхідний як дипломатичні зусилля міжнародної спільноти, щоб уникнути відкритого конфлікту в Україні.

"Новий дзвінок в той же день. Еммануель Макрон знову розмовляв телефоном з Володимиром Путіним цієї неділі", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що друга розмова Макрона і Путіна тривала 1 годину.