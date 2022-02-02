Джонсон заявив про необхідність включення України в переговори з Росією

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон у телефонній розмові вказав президенту РФ Володимиру Путіну на необхідність включення України в переговори з Росією. Глава британського уряду також підкреслив, що в НАТО має право вступити будь-яка європейська країна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз бесіди, опублікованому на сайті британського уряду .

В ході бесіди прем'єр-міністр підкреслив, що відповідно до політики відкритих дверей НАТО всі європейські демократії мають право претендувати на членство в Альянсі. Джонсон підкреслив, що це право повною мірою поширюється на Україну.

"Прем'єр-міністр підкреслив важливість діалогу і дипломатії, а також необхідність включення України в переговори", - йдеться в релізі.