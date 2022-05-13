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Макрон обговорив створення "європейської політичної спільноти" з лідерами кількох країн

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П'ятниця 13 травня 2022 04:28
Макрон обговорив створення "європейської політичної спільноти" з лідерами кількох країн Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

Президент Франції Еммануель Макрон здійснив телефонні переговори з лідерами деяких держав, в ході яких обговорив свою ініціативу щодо створення "європейської політичної спільноти", що може стати альтернативою долучення до ЄС інших держав-сусідів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єлисейського палацу.

Так, відповідну тему Макрон підняв у бесіді з президентом Італії Серджо Маттарелла, прем'єр-міністрами Данії Метте Фредеріксен і Швеції Магдаленою Андерссон.

Як вказується в комюніке, глави Франції та Італія обговорили війну РФ проти України, підкреслили важливість "збереження єдності та тісної координації, які панували між європейськими партнерами з самого початку конфлікту".

"Вони хочуть і надалі збільшувати європейську підтримку України... Президент республіки також представив свою пропозицію про "європейську політичну спільноту" президенту Маттарелла, який заявив, що повністю з ним згоден. У найближчі тижні він стане предметом обговорення між державами-членами", - йдеться в заяві.

У бесіді з главою уряду Данія Макрон повернувся до своєї промови в Європейському парламенті в Страсбурзі 9 травня з нагоди церемонії реституції конференції з майбутнього Європи, і послався на свою пропозицію про "європейську політичну спільноту".

"Обговорення пройдуть в найближчі тижні на рівні Європейської ради", - передали в прес-службі президента Франції.

З прем'єром Швеція Андерссон обговорення також було зосереджено на цій же ініціативі Макрона, яке "стане предметом обговорення в Європейській Раді в найближчі тижні".

У Версальському палаці додали, що сторони також обговорили триваючий у Швеції процес навколо можливого членства в НАТО.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що процес вступу України до ЄС може затягнутися на десятиліття, тому можна було б створити нову "європейську політичну спільноту" і прийняти до її складу Україну.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба своєю чергою зазначив, що якщо Європа не дасть статус країни-кандидата в червні, то це буде обманом української сторони.

Додамо, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна буде лобіювати кандидатство України в Євросоюзі. Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок також підкреслила, що Берлін бачить Україну повноправним членом ЄС.

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