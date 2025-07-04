Макрон и Трамп провели ночной телефонный разговор: одной из тем была Украина

Как пишет издание, одной из тем которой стала Украина. Источник в Елисейском дворце сообщил, что они обсуждали Иран, Украину и текущие переговоры между ЕС и США по пошлинам.

Кроме этого вчера Макрон также разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, чтобы обсудить ситуацию в Иране и Газе.

Звонок Макрона и Путина

Напомним, 1 июля, Макрон и российский диктатор Владимир Путин созвонились.

Макрон рассказал, что он призвал главу Кремля прекратить огонь с Украиной и начать переговоры, целью которых будет устойчивый и справедливый мир. В свою очередь Путин в разговоре обвинил Запад в том, что якобы его политика привела к войне РФ против Украины.

Разговор Трампа с Путиным

Напомним, вчера российский диктатор Владимир Путин анонсировал разговор с президентом США Дональдом Трампом. Их разговор длился почти час, после чего в России заявили, что он был "откровенным и конструктивным", а советник Путина по международным делам Юрий Ушаков утверждает, что лидеры двух стран "находятся на одной волне".

В то же время Трамп сегодня заявил, что российский диктатор Владимир Путин не хочет останавливаться и прекращать войну в Украине.

""Я разочарован Путиным. Потому что, честно говоря, мне кажется, что Путина там уже просто... нет. Я не вижу, чтобы он хотел остановиться. И это очень плохо", - сказал Трамп.