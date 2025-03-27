Макрон и Трамп поговорили перед саммитом по Украине

Саммит "коалиции желающих"

Сегодня, 27 марта, в Париже проходит саммит стран-союзниц Украины, которые присоединились к "коалиции желающих". Это объединение стран, которые готовы предоставить войска для миротворческого контингента или другую помощь для обеспечения мира в Украине в случае прекращения огня.

На саммите собрались представители более 20 стран, в том числе стран ЕС, Британии, Канады, Норвегии и Турции. Участие в саммите также принял президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее СМИ сообщали, что Великобритания готова отправить в Украину 10 тысяч военных. Украинская власть отмечала, что хочет, чтобы иностранный контингент был не только на суше, но также обеспечивал безопасность в море и в воздухе.

Стоит добавить, что "коалицию желающих" возглавляют Великобритания и Франция. Больше о "коалиции желающих" и сегодняшнем саммите - в материале РБК-Украина.

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