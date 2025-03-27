Макрон і Трамп поговорили перед самітом щодо України

Саміт "коаліції охочих"

Сьогодні, 27 березня, у Парижі проходить саміт країн-союзниць України, які приєдналися до "коаліції охочих". Це об'єднання країн, які готові надати війська для миротворчого контингенту або іншу допомогу для забезпечення миру в Україні у разі припинення вогню.

На саміті зібралися представники понад 20 країн, зокрема країн ЄС, Британії, Канади, Норвегії і Туреччини. Участь у саміті також взяв президент України Володимир Зеленський.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Британія готова відправити в Україну 10 тисяч військових. Українська влада зазначала, що хоче, аби іноземний контингент був не лише на суходолі, але також забезпечував безпеку у морі та в повітрі.

Варто додати, що "коаліцію охочих" очолюють Британія та Франція. Більше про "коаліцію охочих" та сьогоднішній саміт - у матеріалі РБК-Україна.

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