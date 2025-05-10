Макрон и Стармер резко отвергли условия Путина по перемирию с Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер пригрозили России новыми санкциями. Их введут, если Кремль не согласится на безусловное 30-дневное перемирие с Украиной.

Так, лидеры Франции и Великобритании ответили на заявление спикера Кремля Дмитрия Песков по поводу условий для 30-дневного перемирия с Украиной. В частности, Москва хочет, чтобы западные партнеры прекратили поставлять Украине оружие во время прекращения огня.

"За последние несколько часов Путин выдвинул условия прекращения огня, а мы настаиваем на безусловном прекращении огня. Мы отвергаем любые предложения дополнительных условий. Россия и Путин должны сесть за стол для обсуждения 30-дневного прекращения огня. Или они подвергнутся санкциям, если этого не произойдет. В этом мы едины и мы хотим, чтобы это прозвучало четко, именно этому посвящено заседание этой коалиции", - заявил Стармер.

Макрон поддержал позицию британского премьера и подчеркнул, что не может быть никаких предварительных условий для перемирия между Украиной и РФ. В то же время Стармер подчеркнул, что западные союзники вместе с США имеют единство по поводу безусловного прекращения огня на 30 дней.

"Предложение о 30-дневном прекращении огня, оно точно на переговорном столе... И это является одним из центральных пунктов обсуждения на этой встрече", - добавил премьер Британии.