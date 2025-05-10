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Макрон и Стармер резко отвергли условия Путина по перемирию с Украиной

Киев, Суббота 10 мая 2025 15:31
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Макрон и Стармер резко отвергли условия Путина по перемирию с Украиной Фото: Владимир Зеленский и Кир Стармер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Дмитрий Левицкий

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер пригрозили России новыми санкциями. Их введут, если Кремль не согласится на безусловное 30-дневное перемирие с Украиной.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с заседания "коалиции решительных" в Киеве.

Так, лидеры Франции и Великобритании ответили на заявление спикера Кремля Дмитрия Песков по поводу условий для 30-дневного перемирия с Украиной. В частности, Москва хочет, чтобы западные партнеры прекратили поставлять Украине оружие во время прекращения огня.

"За последние несколько часов Путин выдвинул условия прекращения огня, а мы настаиваем на безусловном прекращении огня. Мы отвергаем любые предложения дополнительных условий. Россия и Путин должны сесть за стол для обсуждения 30-дневного прекращения огня. Или они подвергнутся санкциям, если этого не произойдет. В этом мы едины и мы хотим, чтобы это прозвучало четко, именно этому посвящено заседание этой коалиции", - заявил Стармер.

Макрон поддержал позицию британского премьера и подчеркнул, что не может быть никаких предварительных условий для перемирия между Украиной и РФ. В то же время Стармер подчеркнул, что западные союзники вместе с США имеют единство по поводу безусловного прекращения огня на 30 дней.

"Предложение о 30-дневном прекращении огня, оно точно на переговорном столе... И это является одним из центральных пунктов обсуждения на этой встрече", - добавил премьер Британии.

Предложение 30-дневного перемирия

В марте этого года США выступили с предложением безусловного 30-дневного перемирия между Украиной и РФ. Это время в Белом доме хотят использовать для достижения мирного соглашения, которое бы завершило войну России против Украины.

Украина сразу согласилась на предложение США, заявив, что готова в любой момент прекратить огонь. Однако Россия упорно игнорирует американскую инициативу, объявляет собственные фиктивные "перемирия", а также выдвигает собственные требования для прекращения огня.

Так, недавно представитель Кремля заявил, что Москва согласилась на перемирие, но хочет "учесть нюансы". Позже он добавил, что условие Кремля для прекращения огня - остановка западной помощи Украине.

В то же время американское агентство Reuters узнало, что США и ЕС готовят последнее предложение перемирия для РФ. Если Москва не согласится, то столкнется с новыми западными санкциями.

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Эммануэль Макрон Кир Стармер Мирные переговоры Перемирие России и Украины Режим прекращения огня Война России против Украины
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