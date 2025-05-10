ua en ru
Сб, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Макрон і Стармер різко відкинули умови Путіна щодо перемир'я з Україною

Київ, Субота 10 травня 2025 15:31
UA EN RU
Макрон і Стармер різко відкинули умови Путіна щодо перемир'я з Україною Фото: Володимир Зеленський та Кір Стармер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Дмитро Левицький

Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Британії Кір Стармер пригрозили Росії новими санкціями. Їх введуть, якщо Кремль не погодиться на безумовне 30-денне перемир'я з Україною.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з засідання "коаліції рішучих" в Києві.

Так, лідери Франції та Британії відповіли на заяву речника Кремля Дмитра Пєсков з приводу умов для 30-денного перемир'я з Україною. Зокрема, Москва хоче, щоб західні партнери припинили постачати Україні зброю під час припинення вогню.

"За останні кілька годин Путін висунув умови припинення вогню, а ми наголошуємо на безумовному припиненні вогню. Ми відкидаємо будь-які пропозиції додаткових умов. Росія і Путін мають сісти за стіл для обговорення 30-денного припинення вогню. Або вони зазнають санкції, якщо цього не станеться. У цьому ми єдині і ми хочемо, щоб це прозвучало чітко, саме цьому присвячено засідання цієї коаліції", - заявив Стармер.

Макрон підтримав позицію британського прем'єра і наголосив, що не може бути жодних попередніх умов для перемир'я між Україною та РФ. Водночас Стармер наголосив, що західні союзники разом з США мають єдність щодо безумовного припинення вогню на 30 днів.

"Пропозиція про 30-денне припинення вогню, воно точно на переговорному столі... І це є одним із центральних пунктів обговорення на цій зустрічі", - додав прем'єр Британії.

Пропозиція 30-денного перемир'я

У березні цього року США виступили з пропозицією безумовного 30-денного перемир'я між Україною та РФ. Цей час у Білому домі хочуть використати для досягнення мирної угоди, яка б завершила війну Росії проти України.

Україна відразу ж погодилася на пропозицію США, заявивши, що готова в будь-який момент припинити вогонь. Однак Росія вперто ігнорує американську ініціативу, оголошує власні фіктивні "перемир'я", а також висуває власні вимоги для припинення вогню.

Так, нещодавно речник Кремля заявив, що Москва погодилася на перемир'я, але хоче "врахувати нюанси". Пізніше він додав, що умова Кремля для припинення вогню - зупинка західної допомоги Україні.

Водночас американське агентство Reuters дізналося, що США та ЄС готують останню пропозицію перемир'я для РФ. Якщо Москва не погодиться, то зіткнеться з новими західними санкціями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еммануель Макрон Кір Стармер Мирні переговори Перемир'я Росії та України Режим припинення вогню Війна Росії проти України
NEWS
Росія втратила на війні ще понад 1300 солдатів: оновлені дані Генштабу
Росія втратила на війні ще понад 1300 солдатів: оновлені дані Генштабу
DAILY
Юлія Свириденко: Фонд відбудови із США – це про комерцію, а не про політику
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Юлія Свириденко: Фонд відбудови із США – це про комерцію, а не про політику