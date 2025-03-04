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Стармер поддержал Зеленского: мир в Украине должен быть длительным и безопасным

Вторник 04 марта 2025 19:43
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Стармер поддержал Зеленского: мир в Украине должен быть длительным и безопасным Архивное фото: Кир Стармер и Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Британии Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он приветствовал "непоколебимую преданность украинского лидера обеспечению мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Во время разговора Стармер проинформировал Зеленского о дискуссии, которую он имел с накануне с президентом США Дональдом Трампом.

Британский премьер заявил, что "жизненно важно, чтобы все стороны работали над достижением длительного и безопасного мира в Украине как можно быстрее. Он также приветствовал "непоколебимую приверженность Зеленского к обеспечению мира".

Что говорит Зеленский

Президент Владимир Зеленский в Twitter также рассказал о разговоре со Страмером. По его словам, они обсудили текущие события и обменялись мнениями относительно следующих шагов.

"Мы координируем наши позиции и делаем все, чтобы как можно быстрее достичь гарантированного мира и прекратить эту войну. Мир нужен всем нам. Справедливый мир с четкими гарантиями безопасности. Вместе с руководством США и всей Европы это абсолютно достижимо. Я благодарен за советы и поддержку в это сложное время. Мы всегда будем помнить все, что британский народ сделал для украинцев и нашей общей безопасности", - написал Зеленский.

Отправка британского контингента в Украину

Премьер-министр Британии Кир Стармер неоднократно заявлял о готовности отправить британских военных в Украину для обеспечения мира в случае подписания мирного соглашения с Россией. Он также отметил необходимость создания международной коалиции стран, готовых предоставить своих военных для поддержания стабильности.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что партнеры должны предоставить гарантии безопасности еще до заключения перемирия, поскольку Россия неоднократно нарушала режим прекращения огня.

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