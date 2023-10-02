Отсутствие помощи Украине в бюджете США - это инцидент, а не система, - Кулеба

"Вопрос в том, является ли случившееся в США инцидентом или системой. Я думаю, это инцидент", - сказал он на совместном брифинге вместе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем перед заседанием совета министров ЕС в Киеве.

По его словам, Украина ведет очень тщательные дискуссии с обеими партиями Конгресса, демократами и республиканцами.

"И на фоне возможного шатдауна решение было принято таким, как оно есть. Но мы продолжаем работу с обеими партиями Конгресса, чтобы это не повторилось ни при каких обстоятельствах", - сообщил глава МИД.

Кулеба сказал, что в Киеве не чувствуют, что поддержка со стороны США разбилась, потому что США понимают, что на кону в Украине - намного больше, чем сама Украина. Речь о стабильности и предсказуемости в мире.

"И потому я верю, что мы сможем найти нужные решения", - добавил он.

Временный бюджет в США

Напомним, Конгресс США 30 сентября одобрил двухпартийную меру, согласно которой правительство США получит до 17 ноября 16 млрд долларов на финансирование противодействию стихийным бедствиям. Однако там нет помощи Украине в размере 6 млрд долларов.

Президент Джо Байден призвал спикера Палаты представителей Кевина Маккарти быстро принять меры по финансированию Украины через несколько часов после того, как Конгресс принял законопроект.

"Я полностью ожидаю, что спикер сдержит свое обещание обеспечить проход и поддержку, необходимую для помощи Украине в ее защите от агрессии и жестокости", - заявил Байден 1 октября в Белом доме. По его словам, и в Палате представителей, и в Сенате подавляющее число республиканцев и демократов поддерживают Украину. "Давайте проголосуем за это", - добавил он.

Подробнее о помощи Украине читайте в материале РБК-Украина "Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского".