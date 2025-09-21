Макрон готовит дипломатический фронт против США и Израиля на Генассамблее ООН, - Politico

Париж предлагает объявить о признании Палестины рядом стран - среди них Франция, Великобритания, Бельгия, Португалия, Люксембург, Мальта, Андорра, Австралия и Канада. Один из французских чиновников назвал этот шаг "дипломатической победой" для Парижа.

Конечная цель президента Франции - показать, что существует глобальная альтернатива поддержке президентом США Дональдом Трампом войны Израиля в Газе и усилить международное давление ради мира.

Раскол в ЕС

Несмотря на планы Макрона, инициатива обнажила глубокие противоречия внутри Евросоюза. Германия, Италия, Греция и Нидерланды отказываются присоединяться к признанию Палестины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц даже не планирует приехать в Нью-Йорк. А премьер Италии Джорджа Мелони отмечает, что она не поддерживает признание палестинского государства "до того, как оно будет создано".

Дипломатические риски

Один из европейских дипломатов на условиях анонимности отметил, что риск заключается в возможных уступках Израиля под давлением международного сообщества. Однако он признал, что этого не происходит, поскольку США остаются главным союзником Израиля, а Тель-Авив только ускоряет аннексию Западного берега.

Еще один дипломат подчеркнул, что пока Израиль имеет поддержку Вашингтона и систему защиты "Железный купол", ситуация не изменится.

Для многих наблюдателей инициатива Макрона важна не как быстрый результат, а как попытка переломить ход отношений Европы с Израилем.

22 сентября в ООН президент Франции проведет конференцию по вопросу признания Палестины. Он считает, что решение Франции и ряда западных стран станет знаковым шагом на пути к миру на Ближнем Востоке.