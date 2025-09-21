Стармер собирается признать Палестину уже в воскресенье - СМИ

Великобритания объявила о намерении признать Палестину государством. Решение связано с продолжающимся обострением на Ближнем Востоке и отсутствием прогресса в урегулировании конфликта.

Лондон подтвердил готовность официально признать Палестину. Премьер-министр сэр Кир Стармер намерен объявить об этом в воскресенье. Еще в июле он отмечал, что подобное решение станет неизбежным, если Израиль не выполнит ряд условий.

По словам британского премьера, кабинет министров требует от правительства Биньямина Нетаньяху предпринять конкретные шаги: остановить эскалацию в Газе, согласиться на прекращение огня, гарантировать долгосрочные договоренности по миру, восстановить гуманитарные поставки через ООН и отказаться от планов аннексии Западного берега.

Реакция Израиля

Министерство иностранных дел Израиля решительно отвергло заявление Лондона. Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что, по его мнению, "Стармер вознаграждает ужасный терроризм ХАМАСа и наказывает его жертв".

Обострение конфликта в Газе

Ситуация в секторе Газа продолжает ухудшаться. Переговоры о прекращении огня не дали результата, был зафиксирован голод в городе Газа, а боевые действия расширились.

Израильские силы начали широкомасштабное наземное наступление с целью полного контроля над городом и ликвидации ХАМАС. Эти действия вызвали волну критики в мире. Глава британского внешнеполитического ведомства Иветт Купер назвала операцию «совершенно безрассудной и ужасающей».