Стармер собирается признать Палестину уже в воскресенье - СМИ
Великобритания объявила о намерении признать Палестину государством. Решение связано с продолжающимся обострением на Ближнем Востоке и отсутствием прогресса в урегулировании конфликта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию британского портала Sky News.
Лондон подтвердил готовность официально признать Палестину. Премьер-министр сэр Кир Стармер намерен объявить об этом в воскресенье. Еще в июле он отмечал, что подобное решение станет неизбежным, если Израиль не выполнит ряд условий.
По словам британского премьера, кабинет министров требует от правительства Биньямина Нетаньяху предпринять конкретные шаги: остановить эскалацию в Газе, согласиться на прекращение огня, гарантировать долгосрочные договоренности по миру, восстановить гуманитарные поставки через ООН и отказаться от планов аннексии Западного берега.
Реакция Израиля
Министерство иностранных дел Израиля решительно отвергло заявление Лондона. Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что, по его мнению, "Стармер вознаграждает ужасный терроризм ХАМАСа и наказывает его жертв".
Обострение конфликта в Газе
Ситуация в секторе Газа продолжает ухудшаться. Переговоры о прекращении огня не дали результата, был зафиксирован голод в городе Газа, а боевые действия расширились.
Израильские силы начали широкомасштабное наземное наступление с целью полного контроля над городом и ликвидации ХАМАС. Эти действия вызвали волну критики в мире. Глава британского внешнеполитического ведомства Иветт Купер назвала операцию «совершенно безрассудной и ужасающей».
Напоминаем, что премьер-министр Люксембурга Люк Фриден и глава МИД Ксавье Беттель во время заседания парламентской комиссии заявили о намерении страны официально признать Палестину государством, подчеркнув, что этот шаг рассматривается в рамках внешнеполитического курса Люксембурга на поддержку дипломатического урегулирования ближневосточного конфликта.
Отметим, что министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар обратился к главе МИД Франции Жану-Ноэлю Барро с призывом отказаться от одностороннего признания Палестины, предупредив, что в случае такого шага президент Франции Эммануэль Макрон лишится возможности приезжать в Израиль.