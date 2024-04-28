Макрон готов обсудить идею использования ядерных боеголовок для "защиты ЕС"

Макрон провёл встречу с двенадцатью молодыми европейцами в возрасте от 19 до 26 лет и ответил на вопросы, интересующие и беспокоящие молодёжь.

Во время встречи они затронули вопрос о готовности Франции европеизировать свой потенциал ядерного сдерживания.

"У нас есть форма защиты - НАТО. Мы должны пойти дальше, построить надежную европейскую оборону. Это может означать развертывание противоракетных щитов, но мы должны быть уверены, что они блокируют все ракеты и сдерживают использование ядерной энергии. Быть надежным также означает иметь ракеты большой дальности, которые бы сдерживали россиян", - сказал президент.

Он также пояснил, что французская доктрина заключается в том, что страна может использовать свое ядерное оружие, когда ее жизненно важные интересы находятся под угрозой.

"Я выступаю за открытие этой дискуссии, которая, таким образом, должна включать противоракетную оборону, стрельбу из оружия большой дальности, ядерное оружие для тех, кто его имеет или кто имеет американское ядерное оружие на своей территории", - сказал Макрон.

Он предложил «выложить на стол» все, что имеют страны Европейского союза и посмотреть, что действительно обеспечит им надежную защиту.

"Франция сохранит свою специфику, но готова сделать больший вклад в защиту европейской земли", - подытожил он.