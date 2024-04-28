Макрон готовий обговорити ідею використання ядерних боєголовок для "захисту ЄС"

Президент Франції Еммануель Макрон готовий обговорити ідею використання ядерних боєголовок для "захисту" Європейського союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DNA.
Макрон провів зустріч з дванадцятьма молодими європейцями у віці від 19 до 26 років та відповів на питання, що цікавлять та турбують молодь.
Під час зустрічі вони торкнулись питання щодо
Нагадаємо раніше ми писали, що Франція запропонувала створити сили швидкого реагування Європейського союзу на захист жителів Європи. За словами міністра Збройних сил Франції Себастьяна Лекорню, вони виконуватимуть завдання, в яких некомпетентне НАТО..
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