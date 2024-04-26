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Франция захотела создать силы быстрого реагирования ЕС для защиты жителей Европы

Пятница 26 апреля 2024 21:34
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Франция захотела создать силы быстрого реагирования ЕС для защиты жителей Европы Архивное фото: министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекарню (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Франция хочет создать силы быстрого реагирования на защиту жителей Европы. Они будут выполнять задачи, в которых некомпетентен Североатлантический альянс.

Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Ранее об этой инициативе заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он предложил со следующего года сформировать силы быстрого реагирования ЕС общей численностью 5000 человек. Эти силы быстрого реагирования будут предназначены для таких операций, как эвакуация европейских граждан из стран, переживающих кризис.

Он сообщил, что существует множество кризисов, в которых НАТО некомпетентна и в которых Франция часто проводит операции в одиночку.

"Мы должны быть в состоянии очень быстро создать эти силы для обеспечения безопасности граждан Европы, Португалии, Италии, Германии и Франции", - сказал он.

Также он уточнил, что есть военизированные миссии, но о которых НАТО не должна знать по многим причинам. Министр привел в пример прошлогоднюю эвакуацию граждан из Судана и добавил, что Франция по этому вопросу была практически одна.

Что об этой инициативе говорят другие страны

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сказал, что Европейский союз должен взять на себя ответственность по укреплению собственной обороны на фоне того, что Соединенные Штаты сфокусированы на противостоянии с Китаем.

При этом он добавил, что разговоры об армии ЕС создают ненужную путаницу, поскольку предполагают объединение национальных армий, чего, по его мнению, никогда не произойдет.

"Однако мы находимся в процессе формирования европейского военного потенциала, который называется потенциалом быстрого развертывания. Я называю это Европейским легионом", - сказал польский дипломат.

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