Макрон разрешил Украине бить ракетами Scalp по аэродромам РФ в Белгороде и Курске, - BBC

Как пояснил французский офицер в разговоре с BBC, теперь у украинских военных есть разрешение на удары французскими ракетами Scalp по аэродромам в

Scalp, должны будут очень близко подходить к границе с Россией, что будет делать их уязвимыми для российской ПВО.

Scalp - это французская версия крылатых ракет Storm Shadow, которые являются совместной разработкой Британии и Франции. Французские и британские версии ракеты в целом идентичны. Различия состоят только в программном обеспечении и самолетах, которые могут их переносить.

Операционная дальность ракет Scalp, заявленная разработчиком, составляет 560 км. Однако есть экспортный вариант с уменьшенной дальностью до 290 километров и меньшей боевой частью.