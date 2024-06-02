Макрон дозволив Україні бити ракетами Scalp по аеродромах РФ в Бєлгороді та Курську, - BBC

Слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що Україна повинна мати право бити по військових об'єктах на території РФ, можна трактувати як "зелене світло" на удари по російських аеродромах ракетами Scalp (Storm Shadow).
Про це сказав анонімний французький офіцер військової авіації, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.
Як пояснив французький офіцер в розмові з BBC, тепер українські військові мають дозвіл на удари французькими ракетами Scalp по аеродромах в
Scalp, повинні будуть дуже близько підходити до кордону з Росією, що робитиме їх уразливими для російської ППО.
Scalp - це французька версія крилатих ракет Storm Shadow, які є спільною розробкою Британії та Франції. Французький та британські версії ракети в цілому ідентичні. Відмінності полягають лише в програмному забезпеченні та літаках, які можуть їх переносити.
Операційна дальність ракет Scalp, заявлена розробником, становить 560 км. Однак є експортний варіант зі зменшеною дальністю до 290 кілометрів та з меншою бойовою частиною.
Минулого тижня низка країн НАТО дала своє добро на удари України їхньою зброєю по російській території, що з початку повномасштабного вторгнення фактично було табу. Серед таких країн Франція, США та Німеччина. Британія свій дозвіл дала ще на початку травня.
Однак США дозволили українській армії бити американською зброєю лише по цілях у прикордонних районах. Спочатку говорилось лише про Харківську область, але потім представник Білого дому уточнив, що йдеться й про інші прикордонні регіони.
Більше про те, як дозвіл на удари по РФ західною зброєю може допомогти українській армії, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.