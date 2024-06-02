Макрон дозволив Україні бити ракетами Scalp по аеродромах РФ в Бєлгороді та Курську, - BBC

Як пояснив французький офіцер в розмові з BBC, тепер українські військові мають дозвіл на удари французькими ракетами Scalp по аеродромах в

Scalp, повинні будуть дуже близько підходити до кордону з Росією, що робитиме їх уразливими для російської ППО.

Scalp - це французька версія крилатих ракет Storm Shadow, які є спільною розробкою Британії та Франції. Французький та британські версії ракети в цілому ідентичні. Відмінності полягають лише в програмному забезпеченні та літаках, які можуть їх переносити.

Операційна дальність ракет Scalp, заявлена розробником, становить 560 км. Однак є експортний варіант зі зменшеною дальністю до 290 кілометрів та з меншою бойовою частиною.