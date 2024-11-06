Макрон дал совет ЕС после победы Трампа на выборах в США

Выборы в США

Вчера, 5 ноября, в США прошли выборы президента. За пост президента соревновались Камала Гаррис от Демократической партии и ее оппонент от Республиканской партии Дональд Трамп.

Сегодня, 6 ноября, Дональд Трамп объявил себя новым президентом США, обращаясь к своим поклонникам. А уже после обнародования предварительных результатов голосования к поздравлениям Трампа присоединился и украинский президент Владимир Зеленский.

Подробнее о результатах голосования можно узнать в материале РБК-Украина.

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