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Макрон дал совет ЕС после победы Трампа на выборах в США

Фото: французский президент Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Французский президент Эммануэль Макрон дал совет Европейскому Союзу после победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах в США. Политик считает, что сейчас время скоординированной стратегии.

Об этом заявила спикер французского правительства Мод Брежон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Брежон объяснила, что

Франция должна поднять голос в Европе за больший суверенитет, чтобы сохранить единство.

 

Выборы в США

Вчера, 5 ноября, в США прошли выборы президента. За пост президента соревновались Камала Гаррис от Демократической партии и ее оппонент от Республиканской партии Дональд Трамп.

Сегодня, 6 ноября, Дональд Трамп объявил себя новым президентом США, обращаясь к своим поклонникам. А уже после обнародования предварительных результатов голосования к поздравлениям Трампа присоединился и украинский президент Владимир Зеленский.

Подробнее о результатах голосования можно узнать в материале РБК-Украина.

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ФранцияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампЭммануэль МакронВыборы в США