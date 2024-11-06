Макрон дав пораду ЄС після перемоги Трампа на виборах в США

Вибори в США

Зауважимо, що вчора, 5 листопада, у США пройшли вибори президента. За посаду президента змагалися Камала Гарріс від Демократичної партії та її опонент від Республіканської партії Дональд Трамп.

Сьогодні, 6 листопада, Дональд Трамп оголосив себе новим президентом США, звертаючись до своїх прихильників. А вже після оприлюднення попередніх результатів голосування до привітань Трампа долучився й український президент Володимир Зеленський.

Детальніше про результати голосування можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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