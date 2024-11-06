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Макрон дав пораду ЄС після перемоги Трампа на виборах в США

Фото: французький президент Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Французький президент Еммануель Макрон дав пораду Європейському Союзу після перемоги кандидата від республіканців Дональда Трампа на виборах в США. Політик вважає, що нині час скоординованої стратегії.

Про це заявила речник французького уряду Мод Брежон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Брежон пояснила, що 

Франція має підняти голос у Європі за більший суверенітет, щоб зберегти єдність.

 

Вибори в США

Зауважимо, що вчора, 5 листопада, у США пройшли вибори президента. За посаду президента змагалися Камала Гарріс від Демократичної партії та її опонент від Республіканської партії Дональд Трамп.

Сьогодні, 6 листопада, Дональд Трамп оголосив себе новим президентом США, звертаючись до своїх прихильників. А вже після оприлюднення попередніх результатів голосування до привітань Трампа долучився й український президент Володимир Зеленський.

Детальніше про результати голосування можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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ФранціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампЕммануель МакронВибори в США