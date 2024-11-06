Макрон дав пораду ЄС після перемоги Трампа на виборах в США

Французький президент Еммануель Макрон дав пораду Європейському Союзу після перемоги кандидата від республіканців Дональда Трампа на виборах в США. Політик вважає, що нині час скоординованої стратегії.
Про це заявила речник французького уряду Мод Брежон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
Брежон пояснила, що
Франція має підняти голос у Європі за більший суверенітет, щоб зберегти єдність.
Зауважимо, що вчора, 5 листопада, у США пройшли вибори президента. За посаду президента змагалися Камала Гарріс від Демократичної партії та її опонент від Республіканської партії Дональд Трамп.
Сьогодні, 6 листопада, Дональд Трамп оголосив себе новим президентом США, звертаючись до своїх прихильників. А вже після оприлюднення попередніх результатів голосування до привітань Трампа долучився й український президент Володимир Зеленський.
Детальніше про результати голосування можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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