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Макрон: Brexit повинен підштовхнути до створення потужного і ефективного Євросоюзу

Новини » Політика     31.01.2020 - 21:35
Макрон: Brexit повинен підштовхнути до створення потужного і ефективного Євросоюзу
Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Франція планує найближчим часом розпочати роботу над новими відносинами з Британією

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вихід Великобританії з Європейського союзу (Brexit) повинен підштовхнути до створення потужного і ефективного Євросоюзу. Про це він заявив під час звернення французьким громадянам у зв'язку з Brexit.

За його словами, Brexit має стати сигналом, який повинні почути по всій Європі.

"Brexit повинен підштовхнути нас до створення потужного і ефективного Європейського союзу", - заявив Макрон.

Також французький лідер зазначив, що в найближчому майбутньому вирушить до Великобританії, де планує обговорити подальші відносини між Парижем і Лондоном. Зокрема Франція планує продовжити відносини з Британією у сферах оборони, науки і культури.

"Зараз нам потрібно збудувати нові партнерські відносини. Незабаром Я зроблю візит до Великобританії, щоб зміцнити франко-британське співробітництво", - сказав Макрон.

Нагадаємо, 31 січня офіційно Великобританія покидає Європейський союз. 30 січня Рада Європейського союзу затвердила в письмовому вигляді угоду про вихід Великобританії зі складу ЄС, остаточно завершивши процес ратифікації угоди.

Також повідомлялося, що лідери ЄС закликали до нового партнерства з Британією після Brexit. зокрема, президент Європейської ради Шарль Мішель, голова Європейського парламенту Давид Сассоли і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн оприлюднили спільне відкритий лист з нагоди виходу Британії з ЄС.

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Новини України ЕвросоюзВеликобританияBrexitЕммануель Макрон
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