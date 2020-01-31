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Макрон: Brexit должен подтолкнуть к созданию мощного и эффективного Евросоюза

Новости » Политика     31.01.2020 - 21:35
Макрон: Brexit должен подтолкнуть к созданию мощного и эффективного Евросоюза
Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Франция планирует в ближайшее время начать работу над новыми отношениями с Британией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выход Великобритании из Европейского союза (Brexit) должен подтолкнуть к созданию мощного и эффективного Евросоюза. Об этом он заявил во время обращения к французским гражданам в связи с Brexit.

По его словам, Brexit должен стать сигналом, который должны услышать во всей Европе.

"Brexit должен подтолкнуть нас к созданию мощного и эффективного Европейского союза", - заявил Макрон.

Также французский лидер отметил, что в ближайшем будущем отправится в Великобританию, где планирует обсудить дальнейшие отношения между Парижем и Лондоном. В частности Франция планирует продолжить отношения с Британией в сферах обороны, науки и культуры.

"Сейчас нам нужно выстроить новые партнерские отношения. Я вскоре совершу визит в Великобританию, чтобы укрепить франко-британское сотрудничество", - сказал Макрон.

Напомним, 31 января официально Великобритания покидает Европейский союз. 30 января Совет Европейского союза утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС, окончательно завершив процесс ратификации соглашения.

Также сообщалось, что лидеры ЕС призвали к новому партнерству с Британией после Brexit. В частности, президент Европейского совета Шарль Мишель, глава Европейского парламента Давид Сассоли и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обнародовали совместное открытое письмо по случаю выхода Британии из ЕС.

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Новости Украины ЕвросоюзВеликобританияBrexitЭммануэль Макрон
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