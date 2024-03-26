Макрон в Бразилии будет продвигать свою позицию по войне РФ против Украины, - Bloomberg

Президент Франции Эммануэль Макрон 26 марта начинает трехдневную поездку в Бразилию в рамках своей стратегии по наведению мостов между развитыми странами и так называемым Глобальным югом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает агентство, в центре его повестки дня будет попытка убедить президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву занять определенную позицию по войне России против Украины.

Лула до сих пор стремился позиционировать свою страну как нейтральную, которая может поддерживать связи как с Россией, так и с Украиной.

Макрон занял одну из самых сильных позиций по войне, предупредив западных союзников, что президент России Владимир Путин представляет экзистенциальную угрозу Европейскому Союзу.

По словам французских чиновников, Макрон рассматривает Бразилию как ключевого игрока среди развивающихся держав, особенно потому, что она председательствует в "Большой двадцатке", в которую входит большинство крупнейших экономик мира.

Французский лидер делает ставку на то, что его разногласия с Лулой по поводу вторжения России в Украину могут быть сужены, добавили официальные лица, хотя Бразилия считает, что обе стороны разделяют вину за войну.

Лула неоднократно отказывался поставлять оружие в Украину, утверждая, что стратегия США и ЕС подрывает перспективу достижения решения путем переговоров. Позиция Бразилии во многом находит отклик на Глобальном юге, который относится к развивающимся экономикам.

Заявления Макрона по отправке войск в Украину

Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что страны Запада могут ввести войска для помощи Украине.

Позже французский лидер уточнил, что его страна может перебросить своих военных в Украину, если Россия снова начнет наступать на Киев или Одессу.

В марте Макрон снова сделал заявление о войсках Франции в Украине. Он подчеркнул, что такой вариант не исключается.

Украина после полномасштабного вторжения активно работала над развитием отношений с Латинской Америкой, чтобы вернуть страны региона на свою сторону и максимально изолировать Россию на международной арене. В конце февраля 2024 года президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что планирует провести "саммит поддержки Латинской Америки" для Украины в конце этого года.