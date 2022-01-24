Макрон найближчими днями зателефонує Путіну. Запропонує шлях деескалації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство La Nacion .

Цього тижня у Парижі також запланована зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки", тобто України, Німеччини, Франції та Росії. Говоритимуть вони про врегулювання конфлікту на Донбасі, а також спробують наблизити нову зустріч лідерів чотирьох держав.

Розмова, за словами радника Макрона, має відбутися "в наступні кілька днів".

Як розповів радник французького президента, Макрон планує під час розмови запропонувати Путіну "шлях до деескалації" ситуації довкола України.

Нагадаємо, за даними РНБО, поблизу українських кордонів перебувають 109 тисяч російських військ, та ще близько 11 тисяч сил підтримки.

Наприкінці минулого року Путін у розмові з Макроном назвав умову для проведення нової нормандської зустріч.