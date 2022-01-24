Макрон в ближайшие дни позвонит Путину. Предложит путь деэскалации

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни планирует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Разговор будет касаться угрозы вторжения России в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство La Nacion.
Как рассказал советник французского президента, Макрон планирует во время разговора предложить Путину "путь к деэскалации" ситуации вокруг Украины.
Разговор, по словам советника Макрона, должен состояться "в следующие несколько дней".
На этой неделе в Париже также запланирована встреча политических советников лидеров "нормандской четверки", то есть Украины, Германии, Франции и России. Они будут говорить об урегулировании конфликта на Донбассе, а также попытаются приблизить новую встречу лидеров четырех государств.
Напомним, по данным СНБО, вблизи украинских границ находятся 109 тысяч российских войск и еще около 11 тысяч сил поддержки.
В конце прошлого года Путин в разговоре с Макроном назвал условие для проведения новой нормандской встречи.