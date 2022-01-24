UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Макрон в ближайшие дни позвонит Путину. Предложит путь деэскалации

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни планирует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Разговор будет касаться угрозы вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство La Nacion.

Как рассказал советник французского президента, Макрон планирует во время разговора предложить Путину "путь к деэскалации" ситуации вокруг Украины.

Разговор, по словам советника Макрона, должен состояться "в следующие несколько дней".

На этой неделе в Париже также запланирована встреча политических советников лидеров "нормандской четверки", то есть Украины, Германии, Франции и России. Они будут говорить об урегулировании конфликта на Донбассе, а также попытаются приблизить новую встречу лидеров четырех государств.

Напомним, по данным СНБО, вблизи украинских границ находятся 109 тысяч российских войск и еще около 11 тысяч сил поддержки.

В конце прошлого года Путин в разговоре с Макроном назвал условие для проведения новой нормандской встречи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинЭммануэль МакронВторжение России в Украину