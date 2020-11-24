Макрон анонсував етапи пом'якшення карантину у Франції

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про пом'якшення карантину по коронавирусу. Воно повинно пройти в три етапи.

Про це він оголосив у зверненні до нації у вівторок ввечері.

З 28 листопада дозволяється займатися на вулиці до трьох годин в день і в радіусі 20 кілометрів від місця проживання (зараз - годину в день і в кілометрі від будинку), відкриваються магазини товарів не першої необхідності накшталт продажу одягу, взуття та іграшок. Також допускається проведення релігійних заходів у приміщеннях, але з кількістю учасників не більше 30 осіб.

З 15 грудня режим жорсткого карантину (локдаун) скасовується, але залишається комендантська година з 21:00 до 7:00 щодня. Дозволяється робота кінотеатрів і театрів.

З 20 січня планується відкриття барів, ресторанів і кафе для прийому клієнтів, відновлення очного навчання в університетах та повного наповнення класів у школах, а також відкриття тренажерних залів. Ця ситуація можлива при захворюваності коронавірусом не більше 5 тисяч нових випадків на добу.

Також Макрон заявив, що в кінці грудня-початку січня планується розпочати вакцинацію від коронавіруса для найуразливіших верств населення. При цьому він підкреслив, що вакцинація не буде обов'язковою для всіх.

Нагадаємо, що у Великобританії уряд вирішив пом'якшити обмеження щодо карантину на Різдво. Пом'якшені заходи будуть діяти з 23 по 27 грудня.

Також повідомлялося, що Комісія міністрів по боротьбі з коронавірусом ухвалила рішення послабити карантинні обмеження в Ізраїлі. Зокрема, відновлюється робота шкільних установ.