Британія погодила послаблення карантину на Різдво

Фото: різдвяна ялинка в Лондоні (PA)

У Великобританії уряд вирішив пом'якшити обмеження щодо карантину на Різдво. Пом'якшені заходи будуть діяти з 23 по 27 грудня.

Про це повідомляє The Guardian.

У цей період дозволяється вільне пересування по країні для жителів Шотландії, Англії та Уельсу, а для північноірландців - з 22 по 28 грудня. При цьому не плануються пом'якшення карантину для святкування Нового року.

В цей період в будинках, на вулиці або в релігійних установах дозволяється збиратися людям з трьох різних домогосподарств. Також не буде діяти рекомендація соціальної дистанції всередині жител для жителів об'єднаних домогосподарств.

В уряді визнають, що встановлені правила є компромісом між необхідністю захистити здоров'я людей і дозволити сім'ям зустрітися.

Сьогодні повідомлялося, що Комісія міністрів з боротьби з коронавірусом ухвалила рішення послабити карантинні обмеження в Ізраїлі. Зокрема, відновлюється робота шкільних установ.

Також відомо, що в Швеції заборонили всі публічні заходи за участю більш ніж 8 осіб, замість попереднього обмеження у 50 осіб. Таке рішення прийняли всі регіони після неодноразових закликів прем'єр-міністра Стефана Левена про те, що "правило восьми" повинно стати загальнонаціональною нормою.