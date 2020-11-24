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Ізраїль знову послаблює карантин

Тель-Авів, Вівторок 24 листопада 2020 14:30
Ізраїль знову послаблює карантин
Фото: дівчина в масці (flickr.com)
Автор: РБК-Україна

Комісія міністрів по боротьбі з коронавірусом прийняла рішення послабити карантинні обмеження в Ізраїлі. Зокрема, відновлюється робота шкільних установ.

Про це повідомляє прес-служба прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху в Facebook.

Так, з 24 листопада поновлюються заняття у 5-6 класах, з 29 листопада - у 10-12 класах, а з 6 грудня - в 7-9 класах.

"Повернення до занять буде здійснюватися згідно з планом міністра просвіти "зелених" і "жовтих" населених пунктів при проведенні великих контрольних тестів", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що інші області будуть закриті включно до 20 грудня поточного року.

Крім того, в Ізраїлі запускається пілотний проект по відкриттю торгових центрів і ринків, який триватиме до 6 грудня.

"Відповідні правила по даній пропозиції будуть винесені на затвердження комісії міністрів. Дати відкриття торгових центрів будуть визначені за результатами аналізу пілотного проекту та загальної ситуації із захворюваністю", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що ринки відкриються, коли відкриються торгові центри.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль планує підвищити штрафи за порушення карантину. Зокрема, штрафувати будуть за проведення заходів, конференцій, виставок, фестивалів та розважальних шоу. Суму штрафу мають намір збільшити з 5 тисяч до 20 тисяч шекелів (понад 167 тисяч гривень).

Також стало відомо, що Ізраїль почав випробування вакцини від COVID-19 на людях.

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