Макрон анонсировал этапы смягчения карантина во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о смягчении карантина по коронавирусу. Оно должно пройти в три этапа.

Об этом он объявил в обращении к нации во вторник вечером.

С 28 ноября разрешается заниматься на улице до трех часов в день и в радиусе 20 километров от места проживания (сейчас - час в день и в километре от дома), открываются магазины товаров не первой необходимости вроде продажи одежды, обуви и игрушек. Также допускается проведения религиозных мероприятий в помещениях, но с количеством участников не более 30 человек.

С 15 декабря режим жесткого карантина (локдаун) отменяется, но остается комендантский час с 21:00 до 7:00 ежедневно. Разрешается работа кинозалов и театров.

С 20 января планируется открытие баров, ресторанов и кафе для приема клиентов, возобновление очного обучения в университетах и полного наполнения классов в школах, а также открытие тренажерных залов. Эта ситуация будет возможна при заболеваемости коронавирусом не более 5 тысяч новых случаев в сутки.

Также Макрон заявил, что в конце декабря-начале января планируется начать вакцинацию от коронавируса для самых уязвимых слоев населения. При этом он подчеркнул, что вакцинация не будет обязательной для всех.

Напомним, что в Великобритании правительство решило смягчить ограничения по карантину на Рождество. Смягченные меры будут действовать с 23 по 27 декабря.

Также сообщалось, что Комиссия министров по борьбе с коронавирусом приняла решение ослабить карантинные ограничения в Израиле. В частности, возобновляется работа школьных учреждений.