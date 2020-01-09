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Контракт з "Газпромом" принесе Україні ще 150 млрд гривень

Новини » Економіка     09.01.2020 - 12:03
Контракт з "Газпромом" принесе Україні ще 150 млрд гривень
Фото: Сергій Макогон (ukrnadra.net)

Оператор ГТС підрахував сумарний позитивний ефект для України

Крім доходу за транзит газу контракт з російським "Газпромом" створить позитивний ефект для економіки України за 5 років в обсязі близько 150 млрд гривень. Про це на прес-конференції заявив гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, після підписання контракту економіка України крім прямих надходжень отримає багато переваг.

"Наприклад, ми вчора вирішили, що сумарний позитивний ефект на економіку буде протягом 5 років, крім дохідної частини за транзит, близько 150 мільярдів гривень", - заявив Макогон.

Нагадаємо, раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв спрогнозував, що на початку 2020 року ціни на газ на європейських енергетичних ринках можуть значно знизитися. Він також зазначив, що на сьогодні в Європі накопичено рекордні запаси газу, а в умовах продовження транзиту по території України ці запаси будуть розпродаватися.

Раніше також стало відомо, що транзит російського газу по території України з початку року впав у 5-6 разів. У зв'язку з невеликими обсягами транзиту з початку року українська ГТС працювала частково в реверсному режимі.

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