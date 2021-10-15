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Макогон відповів Путіну: ГТС України готова перекрити потужності "Північного потоку-2"                

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Київ, П'ятниця 15 жовтня 2021 12:49
Макогон відповів Путіну: ГТС України готова перекрити потужності "Північного потоку-2"                 Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Українська газотранспортна система (ГТС) готова нарощувати обсяги транзиту газу з Росії до Європи. Аж до того, щоб перекрити потужності нового газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора Оператора ГТС Сергія Макогона.

Зокрема, Макогон розкритикував маніпуляції російського керівництва про те, що "Газпром" нібито наростив поставки через Україну, оскільки з початку 2021 року вони скорочувалися три рази. За його словами, "Газпром" не використовує ті потужності, які вже оплачені, і його поведінка заслуговує на особливу увагу Європи на тлі зростання біржових цін.

"Україна готова транспортувати додатково значні обсяги газу, які перевищують потужність "Північного потоку-2", - додав глава Оператора ГТС.

Нагадаємо, на цьому тижні президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито не можна збільшувати транзит через ГТС України, оскільки "якщо тиск збільшити, то вона лусне взагалі".

Водночас у Кремлі бачать потенціал для нарощування транзиту газу до Європи в обхід України.

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Володимир Путін ГТС Транзит газу
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