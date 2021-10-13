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Путін заявив про загрозу припинення транзиту газу до ЄС через Україну

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Москва, Середа 13 жовтня 2021 15:30
Путін заявив про загрозу припинення транзиту газу до ЄС через Україну Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Росії Володимир Путін заявив, що транзит газу через Україну в Європу може бути припинений. За його словами, українська ГТС нібито може "просто лопнути" при збільшенні тиску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Там (через ГТС України-ред.) більше збільшувати не можна. Нам всі натякають - збільште ще постачання через Україну. Небезпечно збільшувати. Там десятиліттями не ремонтувалося ГТС, там, якщо тиск збільшити, лопне взагалі, Європа зовсім позбудеться цього маршруту", - сказав Путін.

Він також заявив, що в поточному році Росія збільшила прокачування газу в Європу через ГТС України приблизно на 10% понад контрактні зобов'язання з транзиту.

Відзначимо, Путін раніше вже говорив, що ГТС України "може лопнути". На його заяву відповів глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, який зазначив масштабну програму модернізації української транзитної системи.

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Володимир Путін Російська Федерація Транзит газу
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