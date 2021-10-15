Макогон ответил Путину: ГТС Украины готова перекрыть мощности "Северного потока-2"                

Украинская газотранспортная система (ГТС) готова наращивать объемы транзита газа из России в Европу. Вплоть до того, чтобы перекрыть мощности нового газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора Оператора ГТС Сергея Макогона.

В частности, Макогон раскритиковал манипуляции российского руководства о том, что "Газпром" якобы нарастил поставки через Украину, поскольку с начала 2021 года они сокращались три раза. По его словам, "Газпром" не использует те мощности, которые уже оплачены, и его поведение заслуживает особого внимания Европы на фоне роста биржевых цен.

Напомним, на этой неделе президент России Владимир путин заявил, что якобы нельзя увеличивать транзит через ГТС Украины, поскольку "если давление увеличить, то она лопнет вообще".

В то же время в Кремле видят потенциал для наращивания транзита газа в Европу в обход Украины.