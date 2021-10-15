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Макогон ответил Путину: ГТС Украины готова перекрыть мощности "Северного потока-2"                

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Киев, Пятница 15 октября 2021 12:49
Макогон ответил Путину: ГТС Украины готова перекрыть мощности "Северного потока-2"                 Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Украинская газотранспортная система (ГТС) готова наращивать объемы транзита газа из России в Европу. Вплоть до того, чтобы перекрыть мощности нового газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора Оператора ГТС Сергея Макогона.

В частности, Макогон раскритиковал манипуляции российского руководства о том, что "Газпром" якобы нарастил поставки через Украину, поскольку с начала 2021 года они сокращались три раза. По его словам, "Газпром" не использует те мощности, которые уже оплачены, и его поведение заслуживает особого внимания Европы на фоне роста биржевых цен.

"Украина готова транспортировать дополнительно значительные объемы газа, которые превышают мощность "Северного потока-2", - добавил глава Оператора ГТС.

Напомним, на этой неделе президент России Владимир путин заявил, что якобы нельзя увеличивать транзит через ГТС Украины, поскольку "если давление увеличить, то она лопнет вообще".

В то же время в Кремле видят потенциал для наращивания транзита газа в Европу в обход Украины.

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Владимир Путин ГТС Транзит газа
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