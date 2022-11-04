Аналитики ISW заявили, что в РФ продолжается мобилизация, несмотря на заявление Путина
Минобороны РФ продолжает скрытую мобилизацию под видом формирования добровольческих подразделений, несмотря на заявление Владимира Путина об окончании призыва резервистов.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что российские чиновники в республике Карелия и Кабардино-Балкарской республике по-прежнему выписывают повестки о мобилизации.
"Военные центры получили приказ продлить набор добровольцев на контрактную службу. Добровольцами могут быть как мужчины со снятой судимостью, так и мужчины любого возраста и состояния здоровья, несмотря на официальный статус инвалида", - говорится в отчете ISW.
Специалисты предпологают, что военкомы будут продолжать тайную мобилизационную работу, параллельно формируя добровольческие подразделения.
Мобилизированные спят на улице и голодают
Российские военные продолжали сталкиваться с проблемами размещения новомобилизованных. Призванные не проходят никаких учений, но болеют, голодают и спят на улицах. Также часты случаи хулиганства среди них.
"Военная полиция РФ обратилась в МВД России за помощью в наведении порядка после того, как более 350 пьяных и беспорядочно мобилизованных прибыли на вокзал в Белгородской области", - рассказывают в Институте изучения войны.
Кроме этого, добавляют аналитики, Россия продолжает сталкиваться с социальной реакцией из-за проведения чвстичной мобилизации.
"Мобилизированные продолжили протесты в Ульяновске из-за отсутствия обещанных выплат. Социальная реакция будет лишь усиливаться, поскольку российские чиновники, скорее всего, не выполнят обещаний, данных общественности во время частичной мобилизации", - подытожили в ISW.
Напомним, президент РФ Владимир Путин отметил, что призыв в рамках частичной мобилизации завершен. Однако диктатор не подписал официальный указ.
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