Макгрегор натякнув на повернення в октагон

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор анонсував своє повернення в чемпіонат змішаних єдиноборств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter бійця .

34-річний ірландець вирішив порадувати фанатів єдиноборств поверненням в октагон. Екс-чемпіон UFC у легкій та напівлегкій вазі підтвердив намір повернутися до боїв.

"Найвеличніше та найбільше спортивне повернення в історії. Ви будете свідками?" – написав Макгрегор і додав ефектне відео.

Ірландський боєць востаннє з'являвся в октагоні торік влітку. Обидва його останні поєдинки в UFC – проти американця Дастіна Пуар'є – завершилися поразками технічним нокаутом.

У серпні 2017 року Макгрегор провів виставковий бій у боксі проти непереможного Флойда Мейвезера. Нещодавно сторони серйозно просунулися в перемовинах про реванш. За перший поєдинок ірландець заробив 30 млн доларів.