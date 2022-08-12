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Макгрегор натякнув на повернення в октагон

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П'ятниця 12 серпня 2022 14:35
Макгрегор натякнув на повернення в октагон Фото: Конор Макгрегор під час тренування (twitter.com/TheNotoriousMMA)
Автор: Антон Федорців

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор анонсував своє повернення в чемпіонат змішаних єдиноборств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter бійця.

34-річний ірландець вирішив порадувати фанатів єдиноборств поверненням в октагон. Екс-чемпіон UFC у легкій та напівлегкій вазі підтвердив намір повернутися до боїв.

"Найвеличніше та найбільше спортивне повернення в історії. Ви будете свідками?" – написав Макгрегор і додав ефектне відео.

Ірландський боєць востаннє з'являвся в октагоні торік влітку. Обидва його останні поєдинки в UFC – проти американця Дастіна Пуар'є – завершилися поразками технічним нокаутом.

У серпні 2017 року Макгрегор провів виставковий бій у боксі проти непереможного Флойда Мейвезера. Нещодавно сторони серйозно просунулися в перемовинах про реванш. За перший поєдинок ірландець заробив 30 млн доларів.

До слова, напередодні зробили підбірку ключових подій перед боєм-реваншем між Усиком і Джошуа.

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UFC Конор Макгрегор
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