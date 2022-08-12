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Макгрегор намекнул на возвращение в октагон

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Пятница 12 августа 2022 14:35
Макгрегор намекнул на возвращение в октагон Фото: Конор Макгрегор во время тренировки (twitter.com/TheNotoriousMMA)
Автор: Антон Федорцив

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор анонсировал свое возвращение в чемпионат смешанных единоборств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter бойца.

34-летний ирландец решил порадовать фанатов единоборств возвращением в октагон. Экс-чемпион UFC в легком и полулегком весе подтвердил намерение вернуться в бои.

"Величайшее и самое большое спортивное возвращение в истории. Вы будете свидетелями?" – написал Макгрегор и добавил эффектное видео.

Ирландский боец ​​в последний раз появлялся в октагоне летом прошлого года. Оба его поединка в UFC в 2021 году – против американца Дастина Пуарье – завершились поражениями техническим нокаутом.

В августе 2017-го Макгрегор провел выставочный бой в боксе против непобжденного Флойда Мейвезера. Недавно стороны серьезно продвинулись в переговорах о реванше. За первый поединок ирландец заработал 30 млн долларов.

К слову, ранее сделали подборку ключевых событий перед боем-реваншем между Усиком и Джошуа.

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