Михаила Драпатого срочно объявили в розыск РФ

Согласно сообщению, специальная карточка "Разыскивается" появилась в базе розыска МВД РФ сразу после назначения. Отмечается, что его "разыскивают по статье УК".

Другой конкретики, за что именно подали Драпатого в розыск оккупанты - непонятно. Информация о конкретной статье УК РФ отсутствует.

Но это не первый раз, когда украинским генерал-майором интересуется Следственный комитет России. Ранее СК РФ заочно предъявил обвинение Драпатому.

По данным ведомства, в 2017 и 2019 годах он вместе с Виктором Николюком осуществлял всеобщее командование операцией объединенных сил Украины.

Под их руководством украинские войска якобы совершили более 70 обстрелов населенных пунктов в так называемых "ДНР" и "ЛНР". Отмечается, что в результате якобы погибли и были ранены 154 человека.

Карта розыска оккупантами Михаила Драпатого (Скриншот)