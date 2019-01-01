Зросла кількість жертв обвалення під'їзду в Росії

Фото: на місці обвалення в Магнітогорську (з відкритих джерел)

Під завалами в Магнітогорську залишаються 35 осіб

У Магнітогорську (Росія) на місці вибуху і обвалення під'їзду житлового будинку рятувальники витягли з-під завалів тіло дев'ятого загиблого. Про це повідомили в МНС Росії, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Підтверджуємо, що тіло дев'ятого загиблого витягли... це, ймовірно, жінка", - повідомив представник МНС.

На разі відомо про шістьох госпіталізованих, доля ще 35 мешканців будинку як і раніше невідома.

Кількома годинами раніше в МНС заявили про порятунок з-під уламків 10-місячного хлопчика, який провів під завалами понад добу, у нього серйозне обмороження, черепно-мозкова травма та переломи гомілки, його переправили до Москви.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 31 грудня 2018, в російському Магнітогорську в результаті вибуху, ймовірно газу, в житловому будинку обвалився під'їзд. Рятувальники продовжують шукати під завалами потерпілих. Серед зниклих без вісті – уродженка Хмельницької області України.