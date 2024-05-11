Магнитные бури вывели из строя спутники Starlink Маска

В ночь на субботу Земля пострадала от крупнейшей геомагнитной бури за два десятилетия. Как оказалось, солнечная активность повлияла даже на спутники Starlink, которыми владеет американский миллиардер Илон Маск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Спутниковое отделение SpaceX предупредило об "ухудшении качества обслуживания". До этого в публикации на X Маск заявил, что спутники Starlink находятся под сильным давлением из-за геомагнитной бури, но пока выдерживают.

Между тем национальное управление океанических и атмосферных исследований США заявило, что шторм является крупнейшим с октября 2003 года и, вероятно, будет продолжаться в течение выходных, создавая риск для навигационных систем, электросетей и спутниковой навигации, среди других служб.

Заметим, что Starlink владеет примерно 60% из примерно 7500 спутников, вращающихся вокруг Земли, и является доминирующим игроком в спутниковом Интернете.