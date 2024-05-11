Магнитные бури вывели из строя спутники Starlink Маска
В ночь на субботу Земля пострадала от крупнейшей геомагнитной бури за два десятилетия. Как оказалось, солнечная активность повлияла даже на спутники Starlink, которыми владеет американский миллиардер Илон Маск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Спутниковое отделение SpaceX предупредило об "ухудшении качества обслуживания". До этого в публикации на X Маск заявил, что спутники Starlink находятся под сильным давлением из-за геомагнитной бури, но пока выдерживают.
Между тем национальное управление океанических и атмосферных исследований США заявило, что шторм является крупнейшим с октября 2003 года и, вероятно, будет продолжаться в течение выходных, создавая риск для навигационных систем, электросетей и спутниковой навигации, среди других служб.
Заметим, что Starlink владеет примерно 60% из примерно 7500 спутников, вращающихся вокруг Земли, и является доминирующим игроком в спутниковом Интернете.
Тысячи спутников Starlink на низкой околоземной орбите используют межспутниковые лазерные каналы для передачи данных между собой в космосе со скоростью света, что позволяет сети предложить интернет-покрытие по всему миру.
Напомним, ранее РБК-Украина объясняла, связаны ли магнитные бури с головной болью и как от этого уберечься, подробнее можно узнать в материале.
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