Магнітні бурі вивели з ладу супутники Starlink Маска

В ніч на суботу Земля постраждала від найбільшої геомагнітної бурі за два десятиліття. Як виявилось, сонячна активність вплинула навіть на супутники Starlink, якими володіє американський мільярдер Ілон Маск.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Супутникове відділення SpaceX попередило про "погіршення якості обслуговування". До цього в публікації на X Маск заявив, що супутники Starlink перебувають під сильним тиском через геомагнітну бурю, але поки що витримують.

Тим часом національне управління океанічних і атмосферних досліджень США заявило, що шторм є найбільшим з жовтня 2003 року і, ймовірно, триватиме протягом вихідних, створюючи ризик для навігаційних систем, електромереж і супутникової навігації, серед інших служб.

Зауважимо, що Starlink володіє приблизно 60% із приблизно 7500 супутників, що обертаються навколо Землі, і є домінуючим гравцем у супутниковому Інтернеті.