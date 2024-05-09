Магнитные бури и головная боль: есть ли связь и как уберечься

Головная боль, скачки давления, а также боль в суставах или спине - примерно такие симптомы испытывают люди, которые зависят от погоды или испытывают метеозависимость.

Подробнее о том, влияют ли магнитные бури на наш организм и как убрать головную боль можно узнать, - в материале РБК-Украина .

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Могут ли магнитные бури вызывать головную боль

В последнее время мы все чаще можем наблюдать нестабильность магнитного поля Земли.

Классика метеозависимости - плохое самочувствие из-за магнитной активности на Солнце. Однако по данным Минздрава, электромагнитная активность на Солнце происходит постоянно, вследствие этого процесса происходит выброс коронарной массы. И если она достигает Земли, то начинает взаимодействовать с магнитным полюсом нашей планеты, что вызывает полярное сияние, а не мигрень.

Магнитосфера Земли нейтрализует электромагнитное воздействие нашей звезды, поэтому, по данным министерства, маловероятно, что его может ощущать организм человека.

Впрочем, многие люди жалуются на мигрени и сильную головную боль именно в этот период. Но подтверждений, что именно активность Солнца вызывает эти симптомы - недостаточно.

Как может влиять погода на самочувствие

Есть погодные факторы, которые имеют понятные механизмы воздействия. Например, холодный сухой воздух повышает риски приступа астмы, а также раздражает слизистые оболочки, что облегчает инфицирование вирусами.

Очевидно, что очень высокие или очень низкие температуры могут вызвать возникновение определенных болезненных состояний, а их резкое изменение может негативно повлиять на защитные функции организма. Поэтому полностью отрицать влияние некоторых погодных условий на здоровье не стоит.

Если же чувствуете какие-то симптомы или плохо себя чувствуете - обратитесь к врачу для правильно подобранного алгоритма лечения и не обвиняйте в плохом самочувствии магнитные бури.

Как отличить головную боль от мигрени

Головная боль - это очень распространенное состояние, с которым большинство людей сталкиваются неоднократно в течение жизни.

Простыми словами это боль или дискомфорт в голове, или лице. Головные боли сильно различаются по локализации и интенсивности боли, а также по частоте возникновения.

Мозговая ткань не имеет чувствительных к боли нервных волокон и не чувствует боли. Если у вас болит голова, за это ответственны:

сеть нервов, которая распространяется на кожу головы;

определенные нервы лица, рта и горла;

мышцы головы, шеи и плеч;

кровеносные сосуды на поверхности и в основании головного мозга.

Хотя большинство головных болей не опасны, некоторые виды могут быть признаком более серьезного заболевания.

Головная боль возникает из-за сигналов, взаимодействующих между мозгом, кровеносными сосудами и окружающими нервами. Во время головной боли неизвестный механизм активирует нервы, которые влияют на мышцы и кровеносные сосуды.

Эти нервы посылают в мозг сигналы боли.

Мигрень является одним из видов головной боли и характеризуется сильной и пульсирующей болью в одной половине головы.

Возможной причиной возникновения мигрени является нарушение функций мозга, но каких именно, в настоящее время неизвестно. Есть данные, что при возникновении мигрени сильно расширяются кровеносные сосуды, а на коре головного мозга возникает электрическая активность аномального характера.

К основным признакам мигрени можно отнести:

головная боль с одной стороны головы, которая длится от 4 часов до 3 дней;

колющая, пульсирующая боль.

Эпизоды мигрени, как правило, повторяются и часто приводят к тошноте, головокружению и чувствительности к свету и запахам.

Что делать, если болит голова

Лечение каждого случая головных болей выбирается отдельно, в зависимости от типа.

Обычно в схему лечения включают применение парацетамола, аспирина или других нестероидных противовоспалительных препаратов.

Крайне важно, чтобы человек не занимался самолечением и следовал указаниям своего врача, чтобы предотвратить головную боль. Ведь для каждого вида головной боли требуется разное лечение.

Например, лечение головной боли, связанной с чрезмерным употреблением лекарства, включает уменьшение или прекращение приема лекарства. Врач может помочь разработать план безопасного отказа от лекарства.

В крайних случаях человеку может потребоваться непродолжительное пребывание в больнице, чтобы безопасно и эффективно справиться с отменным синдромом.

Определенные стратегии домашнего ухода также могут помочь предотвратить или облегчить головную боль. Вы можете попробовать использовать теплые или холодные компрессы для головы или шеи.

Также желательно избегать стрессовых ситуаций, когда это возможно, если же избежать стрессов не дается, стоит использовать здоровые стратегии преодоления неизбежных стрессов.