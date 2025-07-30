Магнитные бури в августе 2025: когда будет "штормить" и как защититься
В августе 2025 года ожидается несколько магнитных бурь - природное явление, которое влияет не только на технологии, но и на самочувствие людей. Самые мощные геоштормы ожидаются в первой половине месяца, вторая, по прогнозам ученых, станет более спокойной.
Полный прогноз магнитных бурь на август и как можно уберечь от них свой организм, рассказывает РБК-Украина.
Прогноз магнитных бурь
По данным космической обсерватории NOAA, в августе ожидается несколько мощных штормов и довольно много бурь с умеренной активностью.
Бури красного уровня (от Кр-5 и выше): 7, 9, 11, 13, 19 августа
Умеренные магнитные бури: 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22 августа
Что такое магнитная буря
Магнитная буря - это мощное возмущение земного магнитного поля из-за энергии солнечной активности: корональные выбросы (CME), вспышки или быстрые потоки солнечного ветра. Когда они достигают Земли, частицы взаимодействуют с магнитосферой, создавая геомагнитные колебания.
Интенсивность магнитных бурь измеряется индексом К (0-9), где все бури выше Кр-5 - это бури красного уровня, которые испытывают большинство людей на Земле.
Как бури влияют на человека
- головная боль, мигрень
- головокружение
- изменения давления
- слабость, сильная усталость
- нарушение сна
- обострение хронических заболеваний
- повышенная раздражительность
- эмоциональные перепады
- тревожность
- нарушение концентрации
- стресс
Группы риска
- лица с сердечно-сосудистыми болезнями
- неврологией
- беременные лица
- пожилые люди
Как защититься во время магнитной бури
Защититься полностью от магнитных бурь невозможно, но можно подготовиться и придерживаться рекомендаций врачей, чтобы снизить негативное влияние на здоровье.
- следить за прогнозами
- ограничить физическую и эмоциональную нагрузку
- избегать стресса, конфликтов
- спать и отдыхать больше
- больше гулять
- проветривать помещение
- заниматься легкой физической нагрузкой (йога, ходьба, плавание)
- избегать жирной пищи, кофе, алкоголя
- пить больше воды и легких овощей и фруктов
Если самочувствие ухудшается или возникли необычные симптомы - стоит обратиться к врачу за помощью.
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При написании материала были использованы источники: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA).
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