Магнитные бури в августе 2025: когда будет "штормить" и как защититься

В августе 2025 года ожидается несколько магнитных бурь - природное явление, которое влияет не только на технологии, но и на самочувствие людей. Самые мощные геоштормы ожидаются в первой половине месяца, вторая, по прогнозам ученых, станет более спокойной.

Полный прогноз магнитных бурь на август и как можно уберечь от них свой организм, рассказывает РБК-Украина .

Прогноз магнитных бурь

По данным космической обсерватории NOAA, в августе ожидается несколько мощных штормов и довольно много бурь с умеренной активностью.

Бури красного уровня (от Кр-5 и выше): 7, 9, 11, 13, 19 августа

Умеренные магнитные бури: 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22 августа

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - это мощное возмущение земного магнитного поля из-за энергии солнечной активности: корональные выбросы (CME), вспышки или быстрые потоки солнечного ветра. Когда они достигают Земли, частицы взаимодействуют с магнитосферой, создавая геомагнитные колебания.

Интенсивность магнитных бурь измеряется индексом К (0-9), где все бури выше Кр-5 - это бури красного уровня, которые испытывают большинство людей на Земле.

Как бури влияют на человека

головная боль, мигрень

головокружение

изменения давления

слабость, сильная усталость

нарушение сна

обострение хронических заболеваний

повышенная раздражительность

эмоциональные перепады

тревожность

нарушение концентрации

стресс

Группы риска

лица с сердечно-сосудистыми болезнями

неврологией

беременные лица

пожилые люди

Как защититься во время магнитной бури

Защититься полностью от магнитных бурь невозможно, но можно подготовиться и придерживаться рекомендаций врачей, чтобы снизить негативное влияние на здоровье.

следить за прогнозами

ограничить физическую и эмоциональную нагрузку

избегать стресса, конфликтов

спать и отдыхать больше

больше гулять

проветривать помещение

заниматься легкой физической нагрузкой (йога, ходьба, плавание)

избегать жирной пищи, кофе, алкоголя

пить больше воды и легких овощей и фруктов

Если самочувствие ухудшается или возникли необычные симптомы - стоит обратиться к врачу за помощью.