ua en ru
Ср, 30 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Магнитные бури в августе 2025: когда будет "штормить" и как защититься

Среда 30 июля 2025 07:03
UA EN RU
Магнитные бури в августе 2025: когда будет "штормить" и как защититься Когда в августе могут болеть головы из-за магнитных бурь (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

В августе 2025 года ожидается несколько магнитных бурь - природное явление, которое влияет не только на технологии, но и на самочувствие людей. Самые мощные геоштормы ожидаются в первой половине месяца, вторая, по прогнозам ученых, станет более спокойной.

Полный прогноз магнитных бурь на август и как можно уберечь от них свой организм, рассказывает РБК-Украина.

Прогноз магнитных бурь

По данным космической обсерватории NOAA, в августе ожидается несколько мощных штормов и довольно много бурь с умеренной активностью.

Бури красного уровня (от Кр-5 и выше): 7, 9, 11, 13, 19 августа

Умеренные магнитные бури: 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22 августа

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - это мощное возмущение земного магнитного поля из-за энергии солнечной активности: корональные выбросы (CME), вспышки или быстрые потоки солнечного ветра. Когда они достигают Земли, частицы взаимодействуют с магнитосферой, создавая геомагнитные колебания.

Интенсивность магнитных бурь измеряется индексом К (0-9), где все бури выше Кр-5 - это бури красного уровня, которые испытывают большинство людей на Земле.

Как бури влияют на человека

  • головная боль, мигрень
  • головокружение
  • изменения давления
  • слабость, сильная усталость
  • нарушение сна
  • обострение хронических заболеваний
  • повышенная раздражительность
  • эмоциональные перепады
  • тревожность
  • нарушение концентрации
  • стресс

Группы риска

  • лица с сердечно-сосудистыми болезнями
  • неврологией
  • беременные лица
  • пожилые люди

Как защититься во время магнитной бури

Защититься полностью от магнитных бурь невозможно, но можно подготовиться и придерживаться рекомендаций врачей, чтобы снизить негативное влияние на здоровье.

  • следить за прогнозами
  • ограничить физическую и эмоциональную нагрузку
  • избегать стресса, конфликтов
  • спать и отдыхать больше
  • больше гулять
  • проветривать помещение
  • заниматься легкой физической нагрузкой (йога, ходьба, плавание)
  • избегать жирной пищи, кофе, алкоголя
  • пить больше воды и легких овощей и фруктов

Если самочувствие ухудшается или возникли необычные симптомы - стоит обратиться к врачу за помощью.

Это может вас заинтересовать:

При написании материала были использованы источники: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA).

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье Магнитная буря Головная боль Артерильное давление
Новости
Спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Тендровской косе: детали
Спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Тендровской косе: детали
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку